உஷார்.. தெற்கு அந்தமானில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகிறது.. 4 நாட்களுக்கு இங்கெல்லாம் மழை இருக்கு

English Summary

Depression in the Bay of Bengal and the next four days heavy rain in tamilnadu: chennai meteorological center வங்க கடலில் தெற்கு அந்தமானில் இன்று காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது