சர்ச்சைக்கூடமாகும் பள்ளிக்கூடங்கள்... மாற வேண்டியது ஆசிரியர்களா? மாணவர்களா?

சென்னை: தமிழ்நாடு பள்ளிகளில் ஆசிரியர்களை மாணவர்கள் அவமதிக்கும் வகையிலான வீடியோக்கள், செய்திகள் கடந்த சில நாட்களாக அதிகளவில் வெளியாகி விவாதத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றன.

பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு அதீத சுதந்திரத்தை சட்டங்கள் வழங்குவதாகவும் ஆசிரியர்கள் தாக்கக்கூடாது, 8 ஆம் வகுப்பு வரை அனைவரும் தேர்ச்சி போன்ற சட்டங்களால் மாணவர்கள் இப்படி நடந்துகொள்வதாக அரசியல் கட்சியினர் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.

உண்மையில் சிக்கல் எங்குள்ளது, இதற்கு என்னதான் தீர்வு என்பதை கண்டறிய ஒன் இந்தியா தமிழ் முயற்சி செய்தது.

அரசுப்பள்ளி ஆசிரியர் என்ன சொல்கிறார்?

இதுகுறித்து முதலில், அரசு பள்ளி ஆசிரியையும், கல்வியாளருமான, எழுத்த உமா மகேஷ்வரியிடம் பேசினோம். இது திடீரென நடக்கும் நிகழ்வு கிடையாது என்றும், கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக குழந்தைகள் நடவடிக்கை மாறி இருப்பதாகவும் கூறுகிறார். ஆனால் எல்லா தவறையும் குழந்தைகள் மீது சுமத்திவிட முடியாது எனவும் அவர் தெரிவிக்கிறார். "ஆசிரியர்கள் பெற்றோர் சமூகம் எல்லோரும் சேர்ந்து இதை கவனிக்க வேண்டும். அனைவர் மீதும் தவறுகள் உள்ளன. இது அனைத்தும் அரசுப் பள்ளியில் நடப்பதைபோன்றுதான் தொடர்ந்து காட்டுகிறார்கள். குழந்தைகள் எப்போதும் போல்தான் இருக்கிறார்கள். 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பும் குறும்புகார மாணவர்கள் இருந்தார்கள். ஆசிரியர்களை கேலி செய்தார்கள். அப்போது அது வெளியில் தெரியவில்லை. அந்தந்த காலக்கட்டத்திற்கு ஏற்ப பிரச்சனைகள் வந்தன. தற்போது சமூக வலைதளங்கள் செல்போன்களால் இதுபோன்ற செய்திகள் அதிகம் பரவுகின்றன.