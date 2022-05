தருமபுர ஆதினத்தை பல்லக்கில் தூக்கத் தடை..முதல்வர் நல்ல முடிவெடுப்பார் - சேகர்பாபு சொன்ன செய்தி

English Summary

Minister PK Sekar babu explain Dharmapuram Aadeenam pattinapravesam: தருமபுரம் ஆதீனம் பட்டினப்பிரவேசம் அமைச்சர் சேகர்பாபு விளக்கம்) Minister PK Sekar babu explained in the Tamil Nadu Assembly that a good decision will be reached soon regarding the Dharmapuram Aadeenam pattinapravesam He said the Chief Minister would talk to Aadeenam and announce a good result soon as there is a deadline of 22nd 2022.