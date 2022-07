ச்சீ.. என் மூஞ்சிலேயே முழிக்காதே.. ஓபிஎஸ்ஸிடம் சொன்ன ஜெ? மேடையில் புட்டு புட்டு வைத்த நத்தம்!

English Summary

Did Jayalalitha shout at O Panneerselvam? Naththam Vishvanathan says so in AIADMK meeting . ஓ பன்னீர்செல்வம் ஒரு துரோகி, அவரை ஜெயலலிதாவே விரும்ப மாட்டார், பல முறை ஜெயலலிதாவே ஓ பன்னீர்செல்வத்தை கடுமையாக திட்டி இருக்கிறார் என்று நத்தம் விசுவநாதன் இன்று அதிமுக பொதுக்குழுவில் பேசினார்.