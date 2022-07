தீர்ப்பு வந்துடுச்சு! வெளியே போ! கதவை தட்டிய எடப்பாடி டீம்.. முக்கிய பைல்ஸ்களை அள்ளிய ஓபிஎஸ்? பரபர

English Summary

Did O Panneerselvam take important files from the AIADMK office amid the council? அதிமுக பொதுக்குழு தொடங்கி உள்ள நிலையில் சரியாக நேரம் பார்த்து ஓ பன்னீர்செல்வம் அதிமுக அலுவலகத்திற்கு இன்று வந்தார்