டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க.. அவர் தூங்குறாரு.. ஸ்டாலினிடம் பேச துடித்த ஓபிஎஸ்? இரவில் நடந்த பகீரத மூவ்?

English Summary

Did O Panneerselvam try to talk to CM Stalin through back door amid AIADMK tussle? அதிமுக பொதுக்குழுவை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்த அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் முயன்று வருகிறார் என்பது எல்லோரும் அறிந்த தகவலே..