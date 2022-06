சம்பவம் செய்த ராகுல் காந்தி.. எடப்பாடிக்கே போனை போட்டு.. கசிந்த சீக்ரெட் டீல்.. பதறி ஓடிய பாஜக?

English Summary

Did Rahul Gandhi call Edappadi Palanisamy amid the huge tussle inside AIADMK? BJP watched it closely. அதிமுகவில் பொதுக்குழுவில் நேற்று மோதல்கள் நடந்த நிலையில்.. நேற்று பிற்பகலில் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு டெல்லியில் இருந்து முக்கியமான போன் கால் ஒன்று சென்றுள்ளது. டெல்லியில் இருந்து எடப்பாடிக்கு போன் செய்த அந்த நபர் ராகுல் காந்தி என்கிறார்கள் அரசியல் வட்டாரத்தினர்..