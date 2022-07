2022ல் நடந்த 2 பெரிய சம்பவங்கள்! பாபா வான்கா சொன்னது அப்படியே பலித்தது? அப்போது அதுவும் நடக்குமா?

English Summary

Did two of Baba Vanga predictions already happen in 2022? claims supporters. 2022ம் ஆண்டிற்காக பாபா வான்கா வெளியிட்ட கணிப்புகளில் ஏற்கனவே 2 கணிப்புகள் நடந்துவிட்டதாக அவர் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் வாதம் வைத்து வருகின்றனர்.