கோபத்தை கொப்பளித்த நிர்மலா.. மத்திய அரசு அலுவலகங்களில் முதலமைச்சர்கள் படம்! பாய்ண்டை பிடித்த பீட்டர்

English Summary

Did you allow Cheif minister's photo in Union government office - Peter Alphonse to Nirmala Sitharaman: மாநிலங்கள் தரும் வரிகளில் இயங்கும் விமானநிலையம், ரயில் நிலையம், பொதுத்துறை வங்கி, அஞ்சல் நிலையம்,ஒன்றிய அரசின் அலுவலகங்களில் மாநில முதலமைச்சர்கள் படங்களையும் வைப்பதுதானே நியாயம் என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.