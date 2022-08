வெள்ளையர் இந்தியாவை ஆண்டார்! ’குடும்பங்கள்’ ஒவ்வொரு மாவட்டத்தை ஆள்கிறார்! யாரை சீண்டுகிறார் தங்கர்?

English Summary

Director Thangar Bachchan posted that every district is ruled by a few families this year just like a few white men ruled India ; ஒரு சில வெள்ளைக்காரர்கள் இந்தியாவை ஆண்டது போல ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் ஒரு சில குடும்பங்கள் மட்டுமே இந்த ஆண்டு கொண்டு இருக்கின்றன என இயக்குநர் தங்கர் பச்சான் பதிவிட்டுள்ளது