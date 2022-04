ஒரு உயிர் போச்சே... பள்ளி மாணவர்களுக்குள் சாதி பாகுபாடா? - விஜயகாந்த் வேதனை

English Summary

DMDK Head Vijayakanth condemn against the clash between Nellai school students for caste: சாதி பிரச்சனையில் பள்ளி மாணவனை சக மாணவர்களே தாக்கியதில் அவர் உயிரிழந்த செய்தி தனக்கு கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியதாகவும் பள்ளி மாணவர்களிடையே சாதி பாகுபாடு உள்ளது வேதனையளிப்பதாகவும் தேமுதிக தலைவர்கள் விஜயகாந்த் தெரிவித்து உள்ளார்.