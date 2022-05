சொல் அல்ல செயல்.. வாக்குறுதி 494ல் சொன்னதை செய்த ஆளும் திமுக.. நன்றி சொன்ன அற்புதம் அம்மாள்!

English Summary

DMK fulfills its manifesto promise on Perarivalan release: Cadres celebrate the SC verdict. பேரறிவாளன் விடுதலை செய்யப்பட்டதன் மூலம் திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி உள்ளதாக திமுகவினர் கொண்டாடி வருகின்றனர்