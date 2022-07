செருப்படி.. தமிழ்நாட்டில் ‘மதவெறி’ பாஜகவின் பாச்சா பலிக்காது - ஐகோர்ட் தீர்ப்பை கொண்டாடிய அமைச்சர்

English Summary

DMK Minister Mano Thangaraj applauds High court order on banning Non Hindus into temple: எந்த மதத்தினரும் கோவில் கும்பாபிஷேகம் மற்றும் கோவில் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளலாம் என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை அளித்துள்ள தீர்ப்பு, போலி ஆன்மிகம் பேசும் பாஜக மத வெறியர்களுக்கு செருப்படி என அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கூறியுள்ளார்.