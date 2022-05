4 ஓட்டுதான் விழும் அண்ணாத்த.. சீமானை கலாய்த்த முன்னாள் தம்பி ராஜீவ் காந்தி!

English Summary

DMK's Rajiv gandhi trolls His former chief Seeman for criticising Senthil balaji: அரசு பங்களாவில் தங்குவதற்கு தேர்தலில் ஜெயிக்க வேண்டும் என்றும், சொந்த ஊரான அரணையூர் வார்டிலேயே 4 வாக்குகள்தான் விழும் எனவும் நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானை திமுக நிர்வாகி ராஜிவ் காந்தி விமர்சித்துள்ளார்.