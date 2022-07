தரையில் விழுந்து புரண்டு.. அங்கே பொதுக்குழு.. இங்கே அதிமுக ஆபிசில் என்ன நடந்தது? கலங்கிய ஓபிஎஸ்!

English Summary

Do O Panneerselvam supporters shock after the Edappadi Palanisamy becomes General Secretary. அதிமுக பொதுக்குழு சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்ற நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அதிமுக அலுவலகத்தில் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வந்தார்.