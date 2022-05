உடம்பு பூரா முள்ளு.. கோடை காலத்தில் மட்டுமே தூங்கும்.. மருத்துவ குணத்திற்காக கொல்லப்படும் முள் எலி!

English Summary

Mul Eli (முள் எலி): Madras Hedge hog (Mul Eli ) found only in south India now going to endemic. தென்னிந்தியாவில் காணப்படும் அரிய வகை முள் எலியின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டே வருகிறது. மருத்துவ குணத்திற்காக சமூகவிரோதிகள் இதை கொல்கிறார்கள்.