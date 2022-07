இலங்கை மக்களுக்கு அள்ளிக் கொடுத்த தமிழக அரசு! மொத்த செலவுத் தொகை எவ்வளவு தெரியுமா?

English Summary

how much TN govt has spent on providing relief goods to Sri Lanka:இலங்கைக்கு தமிழக அரசு சார்பில் 3 கப்பல்களில் நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பியுள்ள நிலையில் அதன் மொத்த செலவுத் தொகை 196.83 கோடி ஆகும்.