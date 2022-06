மெகா பிரச்சனை வரும்! ஆளும் டீமிற்கு மெசேஜ் அனுப்பிய ஓபிஎஸ்? உள்ளே வந்த தலைகள்? கூட்டத்துக்கே செக்?

English Summary

Does O Panneerselvam in contact with ruling DMK members to get help in AIADMK tussle? அதிமுக தற்போது பொதுக்குழுவிற்கு தயாராகி வரும் நிலையில்.. சில ரத்தத்தின் ரத்தங்களோ.. என்ன பொதுக்குழுவா?