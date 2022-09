கேம் ஓவர்.. ஆசை ஆசையாய் பாஜக.. ஆளுநர் ரஜினி கன்பார்ம்.. எங்கே தெரியுமா? இந்தா கிளம்பிட்டாங்கல்ல

English Summary

Does Rajinikanth support BJP and Is he going to become the Governor of Karnataka state ரஜினிகாந்த்தை கர்நாடக கவர்னர் ஆக்கும் முயற்சியில் பாஜக தலைவர்கள் ஈடுபட்டு வருகிறார்களாம்