வதந்தியை நம்ப வேண்டாம்.. ஆல் பாஸ் எல்லாம் கிடையாது.. மாணவர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை பளீர் உத்தரவு

English Summary

Don't spread fake news, School exam will commence on May 6 says TN School Education Dept. தமிழ்நாட்டில் 1- 9ம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் ஆல் பாஸ் என்று தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்ததாக வெளியான செய்திகளுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.