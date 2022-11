இரவில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கிறீர்களா? யூரினை எறும்பு மொய்க்கிறதா? டெஸ்ட் எடுங்க.. டாக்டர் பரூக்

English Summary

Sivagangi Government hospital Dr Farook Abdulla advises to take diabetes test those who awake to pass urine frequently at night times (இரவு நேரத்தில் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க எழுந்தால் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவை பாருங்கள் என டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா அறிவுறுத்தல்).