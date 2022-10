சாப்பாட்டை தள்ளிப் போட்டால் தலை வலி வருதா.. உஷாரா இருங்கள்.. டாக்டர் பரூக் சொல்லும் டிப்ஸ்

கார்

இப்ப என்னதான் செய்ய? என்று நீங்கள் கேட்பது புரிகிறது. நம் உடலை மகிழ்வுந்தாக (Car)கற்பனை செய்யுங்கள்.

மகிழ்வுந்து சிறப்பாக இயங்க அதற்கு ஏற்ற எரிபொருள் கொண்டு நிரப்ப வேண்டும். அந்த இஞ்சின் உருவாக்கும் போது பெட்ரோல் இஞ்சினாக உருவாக்கப்பட்டிருந்தால் அதை பெட்ரோல் கொண்டு மட்டுமே இயக்க வேண்டும்.

டீசல் ஊற்றினால்

திடீரென்று தவறுதலாக டீசல் ஊற்றிவிட்டால் வண்டி சீசாகி நின்று விடும். ஆனால் நமது மூளை இரண்டு விதமான எரிபொருள்களைக் கொண்டு இயங்கும் திறனுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆம்.. சில வண்டிகள் பெட்ரோல் / எரிவாயு இரண்டிலும் இயங்கும் அல்லவா அது போல.. இது நமக்கான 'அட்வாண்டேஜ்' முதல் எரிபொருள் - க்ளூகோஸ் ( மாவுச்சத்தை எரித்துக் கிடைப்பது).

இரண்டாவது எரிபொருள்

இரண்டாவது எரிபொருள் - கீடோன்கள் ( கொழுப்பை எரித்துக் கிடைப்பது) இதில் பிரதானமாக தற்போது உலகில் வாழும் 99.9% பேர் எரிபொருளாக பயன்படுத்துவது மாவுச்சத்தை எரித்துக்கிடைக்கும் 'க்ளூகோசை' மட்டுமே இந்த க்ளூகோசை உடல் கிரிகித்துக்கொள்வதில் ஏற்படும் குளறுபடிகள் தான். டயாபடிஸ், உடல் பருமன், பிசிஓடி, ரத்த கொதிப்பு ( இந்த நோய்க்கும் இது ஓரளவு காரணம் என்று கூறலாம்).

ஃபேட்டி லிவர்

மைக்ரேன், ஃபேட்டி லிவர், வலிப்பு நோய் போன்ற பல வாழ்வியல் சார்ந்த நோய்களுக்கு காரணமாக அமைகின்றன. இப்போது கற்பனை செய்யுங்கள். நமது வண்டி பெட்ரோலில் ஓடும் போது பிரச்சனை ஏற்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் வண்டி உருவாக்கும் போது அது எரிவாயுவில் சிறப்பாக இயங்கும் என்ற வாய்ப்பும் வழங்கப்பட்டிருந்தால் என்ன செய்வீர்கள்??

பிரச்சினை

எரிவாயுவில் வண்டியை ஓட்டிப்பார்ப்போம். அதில் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறதா? என்று சோதிப்போம். இது தானே நம் அனைவரின் பதிலாக இருக்கும். அதைத்தான் 'கீடோன்கள்' செய்கின்றன. கீடோன்கள் என்று கூறியவுடன் மருத்துவ அறிவியல் பயின்ற சகோதர சகோதரிகள் பதற்றம் அடைந்து விட வாய்ப்புள்ளது. என்னது கீடோன்களா? என்று கேட்பார்கள். கீடோன்கள் என்றாலே Diabetic Keto Acidosis தான் பெரும்பான்மை பேருக்கு நியாபகம் வரும். அதில் தவறொன்றுமில்லை. ஆனால் சிறு புரிதல் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டிய நேரம் வந்து விட்டது.

க்ளூகோஸ்

க்ளூகோஸ் - நன்மை செய்யும் எரிபொருளே. ஆனால் அளவு மிகுதியானால் ஊறு செய்கிறது. அதுபோலவே கீடோன்களும் நன்மை செய்யும் எரிபொருளே. அவை அளவை மீறும் போது ஊறு செய்கின்றன. டைப் ஒன்று நீரிழிவு மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற டைப் டூ நீரிழிவில் , உடலில் கீடோன்கள் மிக மிக அபாயகரமான அளவுக்கு எகிறி கோமா நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் .இதை டயாபடிக் கீட்டோ அசிடோசிஸ் , ஷார்ட்டாக DKA ( Diabetic keto acidosis)அந்த நோய்களில் சிறுநீரை அடிக்கடி செக் செய்து கொண்டே இருப்போம். சிறுநீரில் கீடோன்கள் வந்து கொண்டிருந்தால் நோய் இன்னும் குணமாகவில்லை என்று அர்த்தம்.

கீடோன்கள்

ஆனால் உணவின் மூலம் கீடோன்களை உடல் உற்பத்தி செய்யும் போது அவை கீடோ அமிலத்தன்மையை ஏற்படுத்துவதில்லை. மாறாக மூளை உடலில் உற்பத்தியாகும் கீடோன்களை எரிபொருளாக எடுத்துக்கொள்கிறது. இதை Nutritional ketosis என்று கூறுகிறோம். Diabetic keto acidosis என்பது சுனாமியில் ஸ்விம்மிங் போடுவது என்றால் Nutritional keto acidosis என்பது குற்றால அருவியில் குளிப்பது போன்ற உவமையை ஏற்கனவே பயன்படுத்தி இருக்கிறேன்.

100 ஆண்டு கால ஆராய்ச்சி

கடந்த நூறு ஆண்டுகால ஆராய்ச்சிகளில் அருதிப் பெரும்பான்மை க்ளூகோசை மட்டுமே ஒரே எரிபொருளாக வைத்து ஆய்வுகள் நடந்துள்ளன. ஏன் நம் பார்வை கீடோன்கள் பக்கம் திரும்பக் கூடாது? கீடோன்களை எரிபொருளாக பாவிக்கும் மனிதர்களுக்கு வாழ்வியல் நோய்கள் எத்தனை சதவிகிதம் குறைகின்றன என்பதை அறிய ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடக்க வேண்டும். சரி மீண்டும் டாபிக்குக்குள் வருகிறேன். க்ளூகோசை மட்டுமே நம்பி வாழும் மூளை எப்படி இயங்கும் தெரியுமா? க்ளூகோஸ் அளவு அதிகமாக கிடைத்தால் துள்ளிக்குதிக்கும். க்ளூகோஸ் அளவு குறைந்தால் எழக்கூட வழியின்று சுருண்டு படுத்துவிடும்.

மூளை முரண்டு பிடிக்கும்

இந்த இரண்டு நிலைகளிலும் மூளை முரண்டு பிடிக்கும். எனவே மைக்ரேன் / வலிப்பு நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பவர்கள் கட்டாயம் இனிப்பு / கூல்ட்ரிங்க்ஸ்/ சாக்லேட்/ இனிப்பு கலந்த டீ/காபி பருகுவதை தவிர்க்கவும் உணவை அதன் வேளையில் உண்ணாமல் ஸ்கிப் செய்வதை தவிர்க்கவும். உணவில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அளவுகளை குறைத்து உண்ணவும். கலோரி குறைந்த கீடோன்களில் மூளையை இயக்கும் உணவு முறையான குறைமாவு உணவுமுறைக்கு மாறலாம். மைக்ரேனை தடுக்க கலோரி குறைத்தால் மட்டும் போதாது. கூடவே கீடோன்களை உருவாக்கும் கலோரி குறைந்த உணவு முறையாகவும் இருக்க வேண்டும்.

கீட்டோஜெனிக்

Low carbohydrate diets have two advantages of being both Low calorie as well as ketogenic. தங்களுக்கு மைக்ரேன் / வலிப்பு நோய் இருந்தால் உடனே இனிப்பை நிறுத்திவிடுங்கள். சில தியாகங்கள் செய்யாமல் சில இன்பங்களை அனுபவிக்க முடியாது. சில துன்பங்களை விட்டு விலக முடியாது.

நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்

வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்.

நோய் இன்னதென்று ஆராய்ந்து, நோயின் காரணம் ஆராய்ந்து, அதைத் தணிக்கும் வழியையும் ஆராய்ந்து, உடலுக்கு பொருந்தும் படியாகச் செய்யவேண்டும். இவ்வாறு டாக்டர் பரூக் அப்துல்லா தனது பதிவில் தெரிவித்துள்ளார்.