கூண்டோடு சிக்கும் அதிகாரிகள்.. பதிவுத்துறை கூடுதல் ஐ.ஜி மீது வழக்குப்பதிவு.. வளையத்தில் சிவக்குமார்!

English Summary

The Anti-Corruption Department has registered a case against registration department Additional IG Srinivasan, who was suspended last week. முறைகேடு விவகாரத்தில் கூடுதல் ஐ.ஜி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் பலர் சிக்கியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.