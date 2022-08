ஓபிஎஸ் இணைவதா? வாய்ப்பில்லை ராஜா..நிராகரித்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி..அடுக்கிய காரணங்கள்

English Summary

Edappadi Palanisamy press meet against O.Panneerselvam: (ஓ.பன்னீர் செல்வம் கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி, நிராகரிப்பிற்கு கூறிய காரணங்கள்)Edappadi Palanisamy said that O. Panneer Selvam, who was involved in anti-party activities, had no chance of getting involved. Edappadi Palanichami rejected O. Panneer Selvam's invitation to travel together in the party. He also lays down many reasons why we cannot work together.