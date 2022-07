அதிமுக அலுவலக சீலுக்கு எதிரான வழக்கு! ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் தனி தனி மனு.. ஹைகோர்ட்டில் இன்று விசாரணை

English Summary

Edappadi, O Panneerselvam Case against AIADMK office seal will be heard today in MHC. அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு சீல் வைத்ததை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகள், இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கப்பட உள்ளது.