இது லிஸ்ட்லயே இல்லையே.. எடப்பாடியை அதிமுகவிலிருந்து நீக்கிய பன்னீர்! அங்க 18 இங்க 22

English Summary

Edappadi Palanisamy and 22 others dismissed from AIADMK by OPS son: அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் மகன்கள் ரவீந்திரநாத், ஜெயபிரதீப் உள்ளிட்ட 18 பேரை எடப்பாடி பழனிசாமி நீக்கிய நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட 22 பேரை நீக்குவதாக ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார்.