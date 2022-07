அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சீல் வைத்ததற்கு எதிர்ப்பு! ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் தனி தனி மனு.. இன்று விசாரணை

English Summary

Edappadi Palanisamy and O Panneerselvam Case against sealing AIADMK office to be heard today in MHC. அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தை சீல் வைத்த உத்தரவை ரத்து செய்ய கோரி கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும், ஒருங்கிணைப்பாளர் எனக் கூறி பன்னீர்செல்வமும் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளனர்