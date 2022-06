வேண்டுமென்றே தாமதமாக வந்த எடப்பாடி? தனி அறையில் காத்திருந்த ஓபிஎஸ்.. மேடையில் நடந்த பரபர சம்பவம்!

English Summary

Edappadi Palanisamy came late to the AIADMK general council: O Panneerselvam waited. அதிமுக பொதுக்குழுவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி வரும் வரை காத்து இருந்த ஓபிஎஸ்.. தனி அறையில் அமர்ந்து இருந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.