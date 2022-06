நீங்க எங்கே வேணா போங்க.. கவலையில்ல! மங்களகரமாக வேலையை தொடங்கிய எடப்பாடி.. கிலியில் ஓபிஎஸ் டீம்?

English Summary

Edappadi Palanisamy is preparing furiously for the AIADMK general council meeting. அதிமுகவில் பொதுக்குழுவை கூட்டுவதற்கான தீவிரமான ஏற்பாடுகளை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு செய்து வருகிறது.