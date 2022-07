பாஜக போடும் லாப கணக்கு! எடப்பாடி, ஓபிஎஸ்ஸில் டெல்லி சப்போர்ட் யாருக்கு? உடைக்கும் அரசியல் வல்லுனர்

English Summary

Edappadi Palanisamy or O Panneerselvam, to whom BJP is supporting? அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி - ஓ பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் பாஜக தரப்பு யார் பக்கம் நிற்கும் என்று அரசியல் விமர்சகர் ரவீந்திரன் துரைசாமி தெரிவித்துள்ளார்.