ஆட்டம் ஆரம்பம்! எடப்பாடிக்கு கிடைத்த அந்த ஷாக் தகவல்! அதிமுகவில் அரங்கேறும் புது புது டிவிஸ்ட்கள்!

English Summary

Most of the Non party persons gathered in the AIADMK Head office?: அதிமுக தலைமைக் கழகத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துக்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்க திரண்டிருந்தவர்களில் பெரும்பாலானோர் கட்சிக்காரர்களே இல்லை என்ற தகவல் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எட்டியுள்ளது.