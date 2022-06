தர்ம சங்கடம்.. ஓபிஎஸ் முகத்தை பார்த்ததும் திரும்பிக்கொண்ட வேலுமணி! கண்டுகொள்ளாத மாஜிக்கள்! கொடுமை

English Summary

Edappadi Palanisamy supporters did not welcome O Pannerselvam: What happened in the meeting? இன்று அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு வந்த ஓ பன்னீர்செல்வத்தை எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஆதரவாளர்கள் கடுமையாக அவமதித்தனர்.