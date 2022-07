ஒரே கல்லில் 2 இலை... வலை பன்னீருக்கு மட்டுமில்ல! அடுத்தடுத்து அதிரடி காட்டும் எடப்பாடி

English Summary

Edappadi Palanisamy target not only OPS and also Sasikala, TTV : எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அதிமுக சென்றால் அவருடைய சமூகத்தினரிடமே கட்சி சென்று சாதிக் கட்சியாகிவிடும் என்று சசிகலா மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில், அந்த குற்றச்சாட்டையெல்லாம் துவம்சம் செய்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி.