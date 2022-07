டார்கெட் எடப்பாடி.. ஒரு பக்கம் ஆர்.எஸ் பாரதி.. இப்போ அறப்போர் இயக்கம்.. பறந்து வந்த ஊழல் புகார்!

English Summary

Edappadi Palanisamy to face another case on tender: Arappor Iyakkam goes to DVAC Edappadi Palanisamy to face another case on tender: Arappor Iyakkam goes to DVAC. அதிமுகவை கைப்பற்ற ஒரு பக்கம் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வரும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. தற்போது பல்வேறு ஊழல் வழக்குகளையும் எதிர்கொண்டு வருகிறார்.