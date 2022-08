நம்மலும் போவோமா? தலையை குனியும் ‘இரட்டை இலை’! மீண்டும் ‘கூவத்தூர்’ பார்முலா? கையிலெடுக்கும் இபிஎஸ்!

English Summary

It has been reported that the current executives from the Edappadi Palanichami side are planning to keep the MLAs in a luxury hotel again until the court verdict ; எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு தற்போது இருக்கும் நிர்வாகிகள் எம்.எல்.ஏக்களை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக நீதிமன்ற தீர்ப்பு வரும் வரை அவர்களை மீண்டும் ஒரு சொகுசு விடுதியில் தங்க வைக்க திட்டமிட்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.