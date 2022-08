ஓபிஎஸ்க்கு ஒரு பக்கம்தான் அடி! இபிஎஸ்க்கு எல்லா பக்கமும் அடி.. மாறும் கிளைமேக்ஸ்? ஒன்னு கூடிட்டாங்களே!

English Summary

It has been reported that Edappadi Palaniswami's side is unhappy with the fact that they are facing various crises such as tender malpractice case, investigation of supporters, management team jumping and so on ; டெண்டர் முறைகேடு வழக்கு, ஆதரவாளர்களிடம் சோதனை, நிர்வாகிகள் அணி தாவுவது என பல்வேறு நெருக்கடிகளை எதிர்கொண்டு வருவதாகவும் இதனால் அவர் தரப்பு எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது