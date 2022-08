அண்ணே ‘அவர்’ பக்கம் போகாதீங்க.. ரத்தத்தின் ரத்தங்களுக்கு பறக்கும் போன்! கொஞ்சும் முக்கிய ‘தலைகள்’!

English Summary

Edappadi Palaniswami's supporters and many of their party administrators are contacting the administrators and requesting them not to go to the OPS side ; எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்கள் தங்கள் தரப்பு நிர்வாகிகள் பலரும் நிர்வாகிகளை தொடர்பு கொண்டு ஓபிஎஸ் தரப்புக்கு செல்ல வேண்டாம் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்