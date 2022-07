தீய சக்திகளை வேரோடு அழிப்பேன்.. எடப்பாடி பழனிசாமி சபதம்.. தொண்டர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து கடிதம்!

English Summary

Edappadi Palaniswami thanked ADMK cadres for selected him as interim general secretary : இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.