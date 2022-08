படிப்பு அவசியம்..பெண்கள் சொந்தக்காலில் நில்லுங்கள்..அப்பாவாக சொல்கிறேன் - முதல்வர் ஸ்டாலின் டச்

English Summary

(கபாலீஸ்வரர் அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரியில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் பேச்சு) Students should focus only on studies. Chief Minister Stalin said that you should develop your unique skills. Stalin also said that as a father, he requested that girls should study and stand on their own financially.