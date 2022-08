மகா., டெல்லி, மேற்கு வங்கம் ஓவர்! அடுத்து தமிழ்நாடு அமைச்சருக்கு குறி - ரெடியாகும் அமலாக்கத்துறை

English Summary

Enforcement directorate arrest ministers from Non BJP ruling states next in Tamilnadu: மகாராஷ்டிரா, டெல்லி, மேற்கு வங்கத்தில் அமலாக்கத்துறை கைது செய்த நிலையில், தற்போது தமிழ்நாடு அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை அமலாக்கத்துறை விசாரிக்கலாம் என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.