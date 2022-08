“பூமராங்”- எடப்பாடிக்கே எதிராக திரும்பிய அவரது “லெட்டர்”.. போச்சா? பன்னீரே எதிர்பார்க்காத “டுவிஸ்ட்”

English Summary

EPS letter to Election Commission is now turned against him: ஜூலை 11 ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என்று உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு எழுதிய கடிதம் தற்போது அவருக்கே எதிராக திரும்பியுள்ளது.