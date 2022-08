தலை தப்பியது.. பொதுக்குழு தீர்ப்பில் “ஒரு பாய்ண்டு” - ஒருபக்கம் எதிராகவே இருந்தாலும் எடப்பாடி ஆறுதல்

English Summary

EPS relax on Highcourt judgement verdict is positive to him: ஜூலை 11 ஆம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் செல்லாது என்று உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்த நிலையில், அதில் இடம்பெற்றிருந்த ஒரு உத்தரவால் எடப்பாடி பழனிசாமியின் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவிக்கு ஆபத்து ஏற்படாது என்று கூறப்படுகிறது.