ஒபிஎஸ் இருக்கட்டும்.. “எதிர்க்கட்சி தலைவராக” ஸ்கோர் பண்ணும் ஈபிஎஸ் - நாளை சம்பவம்! செக் யாருக்கு?

English Summary

EPS to prove AIADMK as a strong Opposition to BJP by conducting protests: ஓ.பன்னீர்செல்வம் உடனான உட்கட்சிப் பூசல் பூதாகரமாக வெடித்திருக்கும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்க்கட்சித் தலைவராக தன்னை நிரூபிக்க ஆளும் திமுகவுக்கு எதிராக அழுத்தமான போராட்டங்களை நடத்த தொடங்கி இருக்கிறார்.