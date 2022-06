அதிமுக ஈபிஎஸ் vs ஓபிஎஸ் LIVE: ஒற்றைத் தலைமை விவகாரம்- மீண்டும் பிளவு? போட்டி பொதுக்குழு கூட்டும் ஓபிஎஸ்?

English Summary

AIADMK EPS vs OPS Battle For Single Leadership (அதிமுக ஒற்றைத்தலைமை விவகாரம்: ஈபிஎஸ் vs ஓபிஎஸ்) LIVE News Updates in Tamil: அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை எனும் கோரிக்கையை அக்கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திட்டவட்டமாக நிராகரித்துள்ளார். இதனால் அதிமுக பொதுக்குழு திட்டமிட்டபடி வரும் 23-ந் தேதி நடைபெறுமா? அல்லது ஓ.பன்னீர்செல்வம் தனியாக போட்டி பொதுக்குழுவை கூட்டுவாரா? என்கிற குழப்பம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.