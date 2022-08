மறந்துடாதீங்க.. நம்ம முதல்வரே இளைஞரணியில் இருந்து வந்தவர் தான்! சொல்கிறார் உதயநிதி ஸ்டாலின்

English Summary

Even Tamilnadu CM is from youth wing says DMK leader Udhayanidhi Udhayanidhi latest speech in dmk function: (செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின்) Udhayanidhi praises Tamilnadu govt for chess olympiad.