ஒற்றைத் தலைமை.. நான் பன்னீர் பக்கமும் இல்லை, பழனிச்சாமி பக்கமும் இல்லை.. ஜெயக்குமார் பளீச்!

Ex Minister Jayakumar says that he is not belongs to OPS or EPS. அதிமுகவில் ஓ பன்னீர் செல்வத்தை ஓரம் கட்டும் எண்ணம் எதுவும் இல்லை என முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.