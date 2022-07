ஈனத்தனமானது! ஓபிஎஸின் கீழ்த்தரமான செயலை அதிமுக தொண்டர்கள் ஏற்கமாட்டார்கள்! பாயும் ஜெயக்குமார்

English Summary

Ex minister Jayakumar says All admk members are behind Edappadi Palanisamy: (எடப்பாடி பழனிசாமியைக் கடுமையாகத் தாக்கி பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார்) Jayakumar slams O Panneerselvam.