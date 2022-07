டிடிஎப் வாசனை விடுங்க.. ‘பைரோஸ்’ தெரியுமா? - சூப்பர் பைக்கில் மாஸ் காட்டும் பெண் யூடியூபர்

English Summary

Female Bike youtuber Pyros girl gets famous along with TTF Vasan: பிரபல மோட்டோ யூடியூபர் TTF வாசன் தனது பிறந்தநாளன்று நடத்திய ரசிகர்கள் சந்திப்புக்கு கூடிய கூட்டத்தால் ஊடகங்களில் அவர் குறித்த செய்திகள் குவிந்து வரும் நிலையில் அவரைபோலவே சூப்பர் பைக்குகளில் ரெய்டு செய்து வீடியோ வெளியிட்டு லட்சக்கணக்கான சப்ஸ்கிரைபர்களை பெற்றுள்ளார் பெண் யூடியூபர் பைரோஸ்.