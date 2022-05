நாளை சென்னை வரும் பிரதமர் மோடி.. மக்கள் “இதை” செய்தால் அவ்ளோதான் - எச்சரித்த காவல்துறை

English Summary

Flying drones in Chennai tommorrow was banned because of Prime minsiter Narendra Modi's visit: பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வருகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக சென்னையில் டிரோன்கள் மற்றும் இதர ஆளில்லா வான்வழி வாகனங்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.