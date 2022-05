EXCLUSIVE: ஷவர்மா.. விளம்பரத்துக்காக ரெய்டு! வீணாக ஹோட்டல்கள் பெயர் கெடுகிறது: ஹோட்டல் சங்க செயலாளர்

English Summary

Food safety officers went raid for their publicity - Which damages hotel reputation - Tamilnadu Hotel: உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் விளம்பரத்துக்காக சோதனை செய்வதால் உணவகங்களின் பெயர் கெடுகிறது என தமிழ்நாடு ஓட்டல்கள் சங்க செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார்.